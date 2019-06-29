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التموين: إقبال كبير على شراء الأرز المستورد بالمجمعات الاستهلاكية

السبت، 29 يونيو 2019 12:56 ص
التموين: إقبال كبير على شراء الأرز المستورد بالمجمعات الاستهلاكية أرز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأرز الأبيض المستورد بمنافذ المجمعات نظرا لجودته وكذلك لتوافق طعمه مع طعم الأرز المحلى ﻭأنه يتم ضخ الأرز بالمنافذ حيث يجري طرحه بسعر 9 جنيه للكيلو.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية  ،قد تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض معبأ  الكمية المتعاقد عليها ستصل خلال  الشهر الجارى وأن الكمية المتعاقد عليها سترفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين لافتة الى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفه هى "الصين والهند وفيتنام" وقد  نجحت فى اختبار جودة الطهى ومدى ملائمتها للمستهلك المصرى والذى تم اجراؤها  بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.
 
 
 
 
 
 

التموين

الارز المستورد

المجمعات الاستهلاكية

للقابضة الغذائية

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