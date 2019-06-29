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الزراعة: فتح 20 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية خلال عام

السبت، 29 يونيو 2019 03:08 م
الزراعة: فتح 20 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية خلال عام الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن فتح أكثر من 20 سوق جديدة أمام الصادرات الزراعية، مؤكدا أنه جارى فتح أسواق جديدة بمختلف دول العالم.

 

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، خلال عرضة التقرير السنوى على وزارة الزراعة اليوم السبت، أنه تم تحديث التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعى للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثمانية عشر عام تم إصدار القرار الوزارى المنظم لأعمال الحجر الزراعى وجارى حاليا نشره بجريدة الوقائع المصرية لبدء العمل به

 

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، انه للمرة الأولى فى تاريخ الحجر الزراعى تم فتح ما يزيد على "12" سوقا خارجيا أمام ما يزيد عن "20" صنف من الحاصلات الزراعية المصرية وذلك خلال عام 2018/2019 وبيانها كالتالي:- 

 

فتح سوق "للموالح المصرية بدولة ميانمار".

فتح سوق"للطماطم والعنب "بدولة كندا".

فتح سوق"الثوم بدولة إندونيسيا”.

فتح سوق "الموالح والعنب “بدولة أورجواي”.

فتح سوق "العنب "بدولة الهند".

“تحديث للوثيقة التنظيمية لتصدير" الموالح “لدولة استراليا وإضافة بند” الجريب الفروت "ضمن المنتجات التى يتم تصديرها من مصر الى استراليا، اصدار تعليمات لتصدير" العنب"جوا لدولة الصين".

فتح سوق لتفل البنجر أحد نواتج بنجر السكر بدولة الصين، سوق الموالح بدولة تيمور الشرقية فتح أسواق" لخضر والفاكهة "بدولة اليابان".

وتابع التقرير، إنه تم فتح السوق التركى أمام صادرات البطاطس المصرية بالإضافة إلى البصل وشتلات المانجو، وفتح السوق الصربى أمام " الموالح والبطاطس والعنب وبصل"، وفتح سوق" الثوم "بدولة البرازيل".

 


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الموالح

البطاطس

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