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"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

السبت، 29 يونيو 2019 03:46 م
"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوى والتى تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به فى امتحانات شهر مايو الماضى.
 
 
وقالت الوزارة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/ ، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه تم تحميل عدد 499 ألف بطاقة طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة ويتم في الوقت الحالي التدقيق والمراجعة لعدد 72 ألف بطاقة طالب/طالبة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
 
 
وأوضحت أنه يمكن للطالب الحصول علي النتيجة الموثقة من المدرسة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو 2019.
 
 
في نفس السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع بدءا من يوم الخميس الماضي الموافق 27 يونيو 2019، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا.
 
 
وأكدت الوزارة أنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى (الخاصة بأخطاء تقنية وليست تظلم من النتيجة) وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
وشددت الوزارة أن تقديم الشكوى لا يعد مبررًا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019 وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب في حالة عدم ثبوت الشكوى وانطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
 
 
وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع أبنائها الطلاب.
 

 


التربية والتعليم

رابط بطاقة طلاب أولى ثانوى

رابط نتيجة اولى ثانوى

بطاقة الطالب لأولى ثانوى

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