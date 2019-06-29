التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بالمخابز البلدية فى مختلف المحافظات خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، حيث يتم توفير القمح للمطاحن، وكذلك الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمدعم للمواطنين بقيمة 5 قروش للرغيف.



وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه سيجرى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق، ومن يثبت تلاعبه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.