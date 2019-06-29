سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 12:02 ص
التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو مخابز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بالمخابز البلدية فى مختلف المحافظات خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، حيث يتم توفير القمح للمطاحن، وكذلك الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمدعم للمواطنين بقيمة 5 قروش للرغيف.
 
 
وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه سيجرى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق، ومن يثبت تلاعبه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التموين

عمل المخابز

احتفالات ذكرى 30 يونيه

الخبز المدعم

اخبار

اخبار مصر

30 يونيو

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:39 ص

انتظام عمل المخابز البلدية وإنتاج الخبز المدعم للمواطنين بالمحافظات

السبت، 18 مايو 2019 01:33 م

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تهالك مسجد بقرية قصر لملوم بالمنيا وتوقف الصلاة منذ 8 سنوات.. أهالى كفر الدوار يطالبون بزيادة عدد ساعات عمل المخابز.. ومطالب برصف الطريق بـ"شارع السوق" فى بشتيل تجنبا للحوادث

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:25 ص

أهالى كفر الدوار يطالبون بزيادة عدد ساعات عمل المخابز تجنبا لتكدس المواطنين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:33 ص

عودة عمل مخابز محافظة القاهرة بالمواعيد القديمة بدءا من الغد

الخميس، 14 يونيو 2018 11:15 ص

أهالى أسوان يطالبون بزيادة عدد ساعات عمل المخابز تجنبا لتكدس المواطنين

الأحد، 13 مايو 2018 03:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة