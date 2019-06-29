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ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 ألف طن

السبت، 29 يونيو 2019 01:52 م
ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 ألف طن زراعة الموالح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 الف و 342 طن خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 24 يونيو الجارى

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، أن الموالح سجلت 1680222طن وصادرات البطاطس 685081طن، والبصل 283051طن، وصادرات الفراولة 24475طن - فاصوليا 12110 طن - فلفل 4968 طن، وصادرات الخيار 5339طن، وصادرات الرمان 3177طن - باذنجان 1311 طن - مانجو 221 طن - ثوم 18703طن – جوافة 5864طن – عنب 59569طن، ليصبح الأجمالى الصادرات الزراعيه 3.910.432 طن وذلك مقابل 3636048 عن نفس الفتره فى العام الماضى

كما قام الحجر الزراعى بفحص كافة الواردات الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 24 يونيو الجارى، وأهمها: "القمح 5683396 طن - فول الصويا 2125009 طن - الأذرة الصفراء 4533108 طن – القطن 50387 طن)،بإجمالى 12391900 طن سلع استراتيجية ،وإجمالى 15353037 طن لكافة الواردات الزراعية خلال 6 أشهر"

 

 


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