ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 ألف طن

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 الف و 342 طن خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 24 يونيو الجارى.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، أن الموالح سجلت 1680222طن وصادرات البطاطس 685081طن، والبصل 283051طن، وصادرات الفراولة 24475طن - فاصوليا 12110 طن - فلفل 4968 طن، وصادرات الخيار 5339طن، وصادرات الرمان 3177طن - باذنجان 1311 طن - مانجو 221 طن - ثوم 18703طن – جوافة 5864طن – عنب 59569طن، ليصبح الأجمالى الصادرات الزراعيه 3.910.432 طن وذلك مقابل 3636048 عن نفس الفتره فى العام الماضى.

كما قام الحجر الزراعى بفحص كافة الواردات الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 24 يونيو الجارى، وأهمها: "القمح 5683396 طن - فول الصويا 2125009 طن - الأذرة الصفراء 4533108 طن – القطن 50387 طن)،بإجمالى 12391900 طن سلع استراتيجية ،وإجمالى 15353037 طن لكافة الواردات الزراعية خلال 6 أشهر"