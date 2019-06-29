"الزراعة": حملات مكثفة على مصانع الأعلاف تأكيدا لمطابقتها المواصفات القياسية

أكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك حملات رقابية مكثفة على مصانع الاعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات، موضحا أن هدف الحملات التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمده لإنتاج اعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أوالأسماك.

وأوضح تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، الذى تم عرضة اليوم السبت على وزارة الزراعة، أنه يجرى العمل على التحسين الوراثى المستمر لقطعان الماشية من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوى والعجلات العشار ذات أصول وراثية متميزة فى معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية المصرية.

وتابع تقرير الثروة الداجنة، أنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة.