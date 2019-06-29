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الألعاب الترفيهية ودخول حديقة حيوان الحديقة الدولية بنصف الثمن بمناسبة 30يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 08:04 م
الألعاب الترفيهية ودخول حديقة حيوان الحديقة الدولية بنصف الثمن بمناسبة 30يونيو الحديقة الدولية بمدينة نصر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن جميع حدائق القاهرة ستفتح أبوابها غدا الأحد، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 30 حديقة متخصصة أعدت برامج للزائرين للاحتفال بذكرى الثورة.
 
 
وأضاف اللواء محمد سلطان، لـ"اليوم السابع"، الحديقة الدولية من بين الحدائق التى تستقبل الزوار بالمجان، بالإضافة إلى إتاحة بعض الألعاب الترفيهية بها بنصف الثمن، مثل العربات التصادمية والألعاب المائية، وكذلك فتح حديقة حيوان الكائنة بالحديقة الدولية بنصف الثمن، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لأداء عمل مسرحى على مسرح الحديقة الدولية.
 
 
وكانت محافظة القاهرة أعلنت فتح جميع الحدائق "العامة والمتميزة والمتخصصة" بالمجان أمام الجمهور، وكذلك تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% على جميع الخطوط، غدا الأحد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.
 
 
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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