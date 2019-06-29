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اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة بنسبة نجاح 94.1%

السبت، 29 يونيو 2019 04:28 م
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة بنسبة نجاح 94.1% امتحانات الثانوية العامة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

 

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالب/طالبة بنسبة النجاح 94.1%.

 

وأضاف، إن 1321 طالبا / طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة، كما حصل 2835 طالب/طالبة (بنسبة 29.12%% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2050 طالب/طالبة (21.05% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1495 طالب/طالبة (15.35% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

 

وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

 

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة

الثانوية العامة

امتحان الفلسفة

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