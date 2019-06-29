غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو

تستقبل حدائق القاهرة العامة والمتميزة والمتخصصة، غدًا الأحد، زوارها مجانًا طوال اليوم، احتفالاً بثورة الثلاثين من يونيو.



وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيجرى تخفيض قيمة تذاكر الأتوبيس النهرى يوم الأحد القادم 50% على كل رحلاته بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.



جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو