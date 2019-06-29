سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 02:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 ص
غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو حدائق - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل حدائق القاهرة العامة والمتميزة والمتخصصة، غدًا الأحد، زوارها مجانًا طوال اليوم، احتفالاً بثورة الثلاثين من يونيو.
 
 
وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيجرى تخفيض قيمة تذاكر الأتوبيس النهرى يوم الأحد القادم 50% على كل رحلاته بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.
 
 
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 


الاتوبيس النهري

حدائق القاهرة

ثورة 30 يونيو

ثورة يونيو

فتح الحدائق بالمجان

اخبار

الاخبار

30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: منظومة عمل موحدة لضمان وصول وحدات تطوير العشوائيات لمستحقيها

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:34 م

محافظ القاهرة: تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد لتجار شق الثعبان لتنمية المنطقة

الخميس، 27 يونيو 2019 03:02 م

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات.. صور

الخميس، 27 يونيو 2019 10:38 ص

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ.. ويؤكد: نقل 128 مدبغة حتى الآن

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:46 م

محافظ القاهرة: البدء فى تطوير منطقة عين الصيرة لاستغلالها كمتنزه سياحى

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

198 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets

198 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

دروس خصوصية لمروان محسن وكوكا وأحمد على لعلاج العقم التهديفى

دروس خصوصية لمروان محسن وكوكا وأحمد على لعلاج العقم التهديفى

التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو

التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو

تعرف على ملامح القانون الجديد للإجراءات الضريبية الموحدة

تعرف على ملامح القانون الجديد للإجراءات الضريبية الموحدة

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة