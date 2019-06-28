سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى.. ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث.. ترامب يحذر بوتين

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:22 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى.. ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث.. ترامب يحذر بوتين
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على الساحة العالمية والعربية، لعل أبرزها تسليط قادة قمة العشرين فى اليابان الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى.

 

قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى

سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى وسط تنامى التوترات التجارية والجغرافية السياسية فى إطار انطلاق اجتماع القمة فى مدينة أوساكا اليابانية.

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون

 

ترامب ومحمد بن سلمان
ترامب ومحمد بن سلمان

 

قمة العشرين
قمة العشرين

 

 

ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث

يمتلك هذا القطار الجذاب الذى يعمل فى سكك حديد الهند منذ عام 1880 من نيو جالبايجورى إلى دارجيلنج حتى الأن على مسار 2 قدم عدة مقومات ليكون فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى، فهذا هو نظام السكك الحديد الثانى فى العالم للحصول على وضع التراث بعد سكة حديد زيمرين فى جبال الألب النمساوية الرائعة، حيث يعمل هذا القطار على عشرات المنحدرات على الهيمالايا، وتعمل الحكومة الهندية على تطويرة من آن إلى أخر إلا أنه يعمل بالفحم حتى الآن.

تحضير الفحم لتشغيل القطار
تحضير الفحم لتشغيل القطار

 

سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا
سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا

 

ترامب لبوتين: لا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عدم التدخل فى الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

 

رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن

أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى دعم بلاده لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن، داعيا قمة مجموعة العشرين إلى الخروج بتوافق يهدف إلى تحقيق عالم متوازن ومستدام.

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان

 

أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكى والصينى لتجاوز الخلافات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جين بينج، بمناسبة مشاركتهما فى قمة مجموعة العشرين التى تبدأ أعمالها فى وقت لاحق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، إلى مواصلة الحوار بينهما للعمل على تجاوز الخلافات فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والنظام الاقتصادى والتجارى العالمى.

زعماء الاتحاد الأوروبى يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمى

حذر زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة من الأضرار التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التى تستمر يومين فى مدينة أوساكا بغرب اليابان.

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمالى الصين

أعلنت سلطات مقاطعة شانشى شمالى الصين اكتشاف مقبرة من الطوب والحجر يعود تاريخها إلى أكثر من 800 سنة فى محافظة يوانتشيوى بالمقاطعة.

مقتل 7 مسلحين وإصابة آخر خلال عملية عسكرية بإقليم نانجرهار شرق أفغانستان

قالت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة إن سبعة مسلحين من تنظيم داعش قتلوا إثر عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

 

المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووى بطريقة "متزامنة ومتوازية".

 

 

ولى العهد السعودى يلتقى ملكة هولندا على هامش قمة العشرين فى اليابان

التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ملكة هولندا ماكسيما، على هامش قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية اليوم، جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا
لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا

 

 

الصين تدعو لتعزيز العملية السياسية فى سوريا

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز العملية السياسية فى سوريا ،وقال شيوى - فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة إن "تعزيز العملية السياسية هو الطريق الوحيد لحل المشكلة السورية ،ويعد إنشاء لجنة دستورية ممثلة ومقبولة من كل الأطراف هو القناة الأكثر واقعية."

 

 

الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ورياح نشطة

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، فى كل من الإمارت السعودية والكويت والبحرين، مصحوبة برياح نشطة.

 

مقالات صحف الخليج.. تركى الدخيل: لماذا يقدر الكوريون السعوديين؟.. عبد الله الزيزان: ظاهرة التشرد العالمى.. جيفرى كمب: «صفقات جديدة».. دبلوماسية مترددة.. محمد المسكرى: ترامب لا يمزح وإيران لا تتعظ

 

 


باختصار

قمة العشرين

الاقتصاد العالمى

ترامب

بوتين

الانتخابات الامريكية

ولى العهد السعودى

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. تحسن الحالة الصحية للرئيس السبسى.. النيابة المغربية تطالب بإعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين.. القبض على 250 شخصا بعد الانقلاب الفاشل فى ولاية أمهرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:30 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بسحب سفيرها لدى إسرائيل.. اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة.. ألمانيا تعتقل مشتبه به فى تنفيذ عمل إرهابى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:06 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة..سيدة فرنسا الأولى تخلع حذائها فى طوكيو.. الحكم على "أم نوتيلا" بالسجن أربع سنوات..مصرع 16 وإصابة 75 داخل ملعب فى مدغشقر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة