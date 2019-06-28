باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى.. ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث.. ترامب يحذر بوتين

كتب محمد تهامى زكى

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على الساحة العالمية والعربية، لعل أبرزها تسليط قادة قمة العشرين فى اليابان الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى.

قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى

سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى وسط تنامى التوترات التجارية والجغرافية السياسية فى إطار انطلاق اجتماع القمة فى مدينة أوساكا اليابانية.



ترامب وماكرون



ترامب ومحمد بن سلمان



قمة العشرين

ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث

يمتلك هذا القطار الجذاب الذى يعمل فى سكك حديد الهند منذ عام 1880 من نيو جالبايجورى إلى دارجيلنج حتى الأن على مسار 2 قدم عدة مقومات ليكون فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى، فهذا هو نظام السكك الحديد الثانى فى العالم للحصول على وضع التراث بعد سكة حديد زيمرين فى جبال الألب النمساوية الرائعة، حيث يعمل هذا القطار على عشرات المنحدرات على الهيمالايا، وتعمل الحكومة الهندية على تطويرة من آن إلى أخر إلا أنه يعمل بالفحم حتى الآن.



تحضير الفحم لتشغيل القطار



سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا

ترامب لبوتين: لا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عدم التدخل فى الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.



ترامب وبوتين

رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن

أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى دعم بلاده لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن، داعيا قمة مجموعة العشرين إلى الخروج بتوافق يهدف إلى تحقيق عالم متوازن ومستدام.



رئيس وزراء اليابان

أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكى والصينى لتجاوز الخلافات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جين بينج، بمناسبة مشاركتهما فى قمة مجموعة العشرين التى تبدأ أعمالها فى وقت لاحق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، إلى مواصلة الحوار بينهما للعمل على تجاوز الخلافات فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والنظام الاقتصادى والتجارى العالمى.

زعماء الاتحاد الأوروبى يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمى

حذر زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة من الأضرار التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التى تستمر يومين فى مدينة أوساكا بغرب اليابان.

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمالى الصين

أعلنت سلطات مقاطعة شانشى شمالى الصين اكتشاف مقبرة من الطوب والحجر يعود تاريخها إلى أكثر من 800 سنة فى محافظة يوانتشيوى بالمقاطعة.

مقتل 7 مسلحين وإصابة آخر خلال عملية عسكرية بإقليم نانجرهار شرق أفغانستان

قالت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة إن سبعة مسلحين من تنظيم داعش قتلوا إثر عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووى بطريقة "متزامنة ومتوازية".

ولى العهد السعودى يلتقى ملكة هولندا على هامش قمة العشرين فى اليابان

التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ملكة هولندا ماكسيما، على هامش قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية اليوم، جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.



لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا

الصين تدعو لتعزيز العملية السياسية فى سوريا

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز العملية السياسية فى سوريا ،وقال شيوى - فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة إن "تعزيز العملية السياسية هو الطريق الوحيد لحل المشكلة السورية ،ويعد إنشاء لجنة دستورية ممثلة ومقبولة من كل الأطراف هو القناة الأكثر واقعية."

الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ورياح نشطة

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، فى كل من الإمارت السعودية والكويت والبحرين، مصحوبة برياح نشطة.