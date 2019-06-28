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قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى×20 صورة

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:38 ص
قادة قمة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى×20 صورة قمة العشرين
أ ش أ - تصوير رويترز

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سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمى وسط تنامى التوترات التجارية والجغرافية السياسية فى إطار انطلاق اجتماع القمة فى مدينة أوساكا اليابانية.

وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن التوترات التجارية والجيوسياسية تزداد كثافة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمى يتعرض لمخاطر الهبوط.

قمة العشرين
قمة العشرين


وأعرب اَبى عن رغبته فى مشاركة دول مجموعة العشرين الإصرار على تحقيق النمو من خلال توظيف جميع الأدوات السياسية، قائلا "إننا يجب أن نرسل رسالة قوية وأشعر بقلق عميق من موقف التجارة العالمية الحالى فالإجراءات التقييدية لن تنفع أية دولة"، مشيرًا إلى رفع التعريفة الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.


ويواجه رئيس الوزراء اليابانى مهمة صعبة بشأن إبراز وحدة مجموعة العشرين على الرغم من الخلافات الواضحة حول القضايا الخلافية مثل التجارة وتغيير المناخ ومن المقرر أن يتم مناقشة قضايا البيئة خلال القمة ويتوقع أن يوافق قادة دول مجموعة العشرين على إنهاء إلقاء النفايات البلاستيكية فى محيطات العالم بحلول عام 2050.

ومع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تتجه الأنظار إلى مدى توافق دول مجموعة العشرين التى تمثل 80% من الاقتصاد العالمي، على أهمية التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف القائم على القواعد والذى يفيد النمو الاقتصادي.

 

آبى وميركل
آبى وميركل

 

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

 

بوتين ورئيس جنوب أفريقيا
بوتين ورئيس جنوب أفريقيا

 

بوتين ومحمد بن سلمان
بوتين ومحمد بن سلمان

 

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

 

ترامب ورئيس البرازيل
ترامب ورئيس البرازيل

 

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون

 

ترامب ومحمد بن سلمان
ترامب ومحمد بن سلمان

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان
رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان

 

رئيس وزراء اليابان وبوتين
رئيس وزراء اليابان وبوتين

 

رئيس وزراء اليابان ومحمد بن سلمان
رئيس وزراء اليابان ومحمد بن سلمان

 

شينزو آبى وترامب وماكرون
شينزو آبى وترامب وماكرون

 

شينزو آبى وجوتيريس
شينزو آبى وجوتيريس

 

شينزو آبى ورئيس الصين وترامب
شينزو آبى ورئيس الصين وترامب

 

شينزو آبى ومودى وترامب
شينزو آبى ومودى وترامب

 

قمة قادة دول العشرين
قمة قادة دول العشرين

 

ماى وترامب
ماى وترامب

 

ميركل وترامب
ميركل وترامب

 


قمة العشرين

دول العشرين

G20

اليابان

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