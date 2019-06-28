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زعماء الاتحاد الأوروبى يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمى

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:59 ص
زعماء الاتحاد الأوروبى يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمى زعماء الاتحاد الأوروبى
رويترز

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حذر زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة من الأضرار التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التى تستمر يومين فى مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى مؤتمر صحفى إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم فى تباطؤ فى الاقتصاد العالمي.

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبى يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

 


الاتحاد الاوروبى

الحرب التجارية

النمو العالمى

قمة العشرين

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