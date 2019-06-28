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ولى العهد السعودى يلتقى ملكة هولندا على هامش قمة العشرين فى اليابان

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:33 ص
ولى العهد السعودى يلتقى ملكة هولندا على هامش قمة العشرين فى اليابان لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا
كتب محمد تهامى زكى

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التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ملكة هولندا ماكسيما، على هامش قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا
لقاء ولى العهد مع ملكة هولندا

حضر اللقاء الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطنى، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، محمد التويجرى وزير الاقتصاد والتخطيط.


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