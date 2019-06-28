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ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث.. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:47 ص
ترشيح سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا فى الهند للدخول بقائمة التراث.. صور سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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يمتلك هذا القطار الجذاب الذى يعمل فى سكك حديد الهند منذ عام 1880 من نيو جالبايجورى إلى دارجيلنج حتى الأن على مسار 2 قدم عدة مقومات ليكون فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى ،فهذا هو نظام السكك الحديد الثانى فى العالم للحصول على وضع التراث بعد سكة حديد زيمرين فى جبال الألب النمساوية الرائعة، حيث يعمل هذا القطار على عشرات المنحدرات على الهيمالايا، وتعمل الحكومة الهندية على تطويرة من آن إلى أخر إلا أنه يعمل بالفحم حتى الأن.

ولكن هذا القطار غير محبب للذين يريدون أن يذهبوا من نيو جالبايجورى إلى دارجيلنج بسرعة، حيث تستغرق الرحلة أكثر من 6 ساعات فى مسافة حوالى 88 كيلومترًا نظرا لأنه يعمل بالفحم حتى الأن، وتشير وكالة الأنباء رويترز إلى أن هذا القطار محبب خاصة للأطفال والمتنزهون.

 

الأطفال داخل القطار
الأطفال داخل القطار

 

القطار (2)
القطار (2)

 

القطار
القطار

 

المسافرين داخل قطار
المسافرين داخل قطار

 

تحضير الفحم لتشغيل القطار
تحضير الفحم لتشغيل القطار

 

دخان القطار
دخان القطار

 

سائق القطار
سائق القطار

 

سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا (2)
سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا 

 

سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا
سكة حديد دارجيلنج الهيمالايا

 

محطة القطار
محطة القطار

 


سكة حديد

دارجيلنج الهيمالايا

الهند

النقل فى الهند

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