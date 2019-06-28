سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:14 ص
المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج ترامب وكيم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووى بطريقة "متزامنة ومتوازية".

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن بيجن كرر تأكيده أن واشنطن على استعداد لإجراء محادثات بناءة مع الشطر الشمالى للوفاء بالالتزامات التى جاءت فى الوثيقة المشتركة التى وقع عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال قمة سنغافورة التى عقدت فى شهر يونيو العام الماضي، والدفع بهذه الالتزامات بشكل فورى ومتوازي.


وأضاف بيجن، الذى وصل سول أمس، أن الاجتماع المزمع عقده بين ترامب والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، بعد غد الأحد سيكون بمثابة فرصة مهمة لإحلال السلام والرخاء فى شبه الجزيرة الكورية.


وجاءت هذه التصريحات خلال المحادثات التى أجراها بيجن مع نظيره الكورى الجنوبى لى دو-هون، اليوم فى سول الذى أشار إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية باحتمالية بدء حوار منذ أن تبادل ترامب وكيم خطابات شخصية، وفى أعقاب زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، لكوريا الشمالية.


وكانت المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج قد توقفت منذ القمة التى جرت بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، فى فبراير الماضى فى العاصمة الفيتنامية هانوي، إذ لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

واشنطن

السلاح النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الروسى: هناك حاجة للتفكير فى كيفية ضمان أمن كوريا الشمالية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:03 ص

كوريا الجنوبية تعلن رسميًا بدء محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:52 م

مستشار رئيس كوريا الجنوبية يدعو بيونج يانج لاستئناف محادثات نزع النووى

الخميس، 27 يونيو 2019 12:03 م

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه لليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 09:27 ص

رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين الدولتين

الخميس، 27 يونيو 2019 01:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة