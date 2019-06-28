المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

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قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووى بطريقة "متزامنة ومتوازية".

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن بيجن كرر تأكيده أن واشنطن على استعداد لإجراء محادثات بناءة مع الشطر الشمالى للوفاء بالالتزامات التى جاءت فى الوثيقة المشتركة التى وقع عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال قمة سنغافورة التى عقدت فى شهر يونيو العام الماضي، والدفع بهذه الالتزامات بشكل فورى ومتوازي.



وأضاف بيجن، الذى وصل سول أمس، أن الاجتماع المزمع عقده بين ترامب والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، بعد غد الأحد سيكون بمثابة فرصة مهمة لإحلال السلام والرخاء فى شبه الجزيرة الكورية.



وجاءت هذه التصريحات خلال المحادثات التى أجراها بيجن مع نظيره الكورى الجنوبى لى دو-هون، اليوم فى سول الذى أشار إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية باحتمالية بدء حوار منذ أن تبادل ترامب وكيم خطابات شخصية، وفى أعقاب زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، لكوريا الشمالية.



وكانت المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج قد توقفت منذ القمة التى جرت بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، فى فبراير الماضى فى العاصمة الفيتنامية هانوي، إذ لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.