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الصين تدعو لتعزيز العملية السياسية فى سوريا

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:18 ص
الصين تدعو لتعزيز العملية السياسية فى سوريا الحرب فى سوريا
أ ش أ

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أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز العملية السياسية فى سوريا ،وقال شيوى - فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة إن "تعزيز العملية السياسية هو الطريق الوحيد لحل المشكلة السورية ،ويعد إنشاء لجنة دستورية ممثلة ومقبولة من كل الأطراف هو القناة الأكثر واقعية."


وأضاف أن الصين تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى سوريا جير بيدرسن لمواصلة الوساطة والتواصل مع كل الأطراف، وتابع إن العملية السياسية المستدامة تتطلب بيئة خارجية آمنة ومستقرة،.


وأشار إلى أن آفة الإرهاب خطر كبير يواجه العملية السياسية، وستكون له عواقب وخيمة عليها وعلى مستقبل سوريا يصعب التخلص منها، ما يتطلب من المجتمع الدولى وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والقانون الدولى تحقيق التناغم بين المعايير ومكافحة كل الجماعات الإرهابية.


وشدد المندوب الصينى على أن مستقبل سوريا يقع - فى نهاية المطاف - فى أيدى السوريين أنفسهم، وأنه "يتعين علينا - أثناء الدفع نحو حل سياسى - الالتزام بمبدأ عملية سياسية تقودها سوريا وتمتلكها، واحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، لافتا إلى استعداد الصين للعمل مع مجلس الأمن لزيادة دعم جهود الأمم المتحدة تجاه تحقيق تقدم فى العملية السياسية السورية.


سوريا

الصين

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

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