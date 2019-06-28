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أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكى والصينى لتجاوز الخلافات

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص
أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكى والصينى لتجاوز الخلافات أنطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة
أ ش أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جين بينج، بمناسبة مشاركتهما فى قمة مجموعة العشرين التى تبدأ أعمالها فى وقت لاحق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، إلى مواصلة الحوار بينهما للعمل على تجاوز الخلافات فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والنظام الاقتصادى والتجارى العالمى.

كما دعا جوتريتش - خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين - الرئيسين الأمريكى ترامب والروسى فلاديمير بوتين، اللذين من المقرر أن يجتمعا فى مباحثات ثنائية، إلى العمل على الحفاظ على اتفاقيات ونظم الحد من انتشار السلاح، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تقدم فى مجال منع الانتشار سواء النووى أو غيره من الأسلحة.

وحث جوتريتش، الولايات المتحدة وروسيا - كذلك - على العمل بجدية خلال الفترة القادمة لتجاوز الخلافات بشأن معاهدة منع انتشار الأسلحة، مؤكدا أهمية الدورين الأمريكى والروسى فى تعزيز الأمن والسلام العالميين.

وطالب جوتريتش بضرورة توافر الإرادة السياسية لتعزيز جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من الكوارث الطبيعية والالتزام بالإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، مشيرا إلى دعوته لعقد قمة عالمية للمناخ فى سبتمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك لدعم خطط العمل اللازمة لإنقاذ الأرض.

وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين تعد - أيضا - محفلا هاما لحشد الجهود للمضى قدما فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والحد من الفساد وتعزيز دولة القانون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وحشد الموارد الوطنية.

وأضاف أن قمة العشرين تعد محفلا هاما لتناول المسائل الخاصة بالاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى بصورة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادى العالمى وتقلل من الآثار السلبية.

 


الامين العام للامم المتحدة

قمة العشرين

بوتين

ترامب

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