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فى قمة العشرين..

رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:06 ص
رئيس وزراء اليابان يدعو لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن قمة العشرين
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى دعم بلاده لإقامة نظام تجارى عالمى متعدد الأطراف ومتوازن، داعيا قمة مجموعة العشرين إلى الخروج بتوافق يهدف إلى تحقيق عالم متوازن ومستدام.

وأشار شينزو آبى - فى كلمته خلال افتتاح أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة بمدينة أوساكا - إلى أن الإبداع والابتكار يعدان أمران مهمان لدعم النمو الاقتصادى بشكل يشمل الجميع.

وقال: من مسئولية مجموعة العشرين العمل على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطر التقلبات الاقتصادية.

ولفت شينزو آبى إلى أن مجموعة العشرين تواجه ثلاثة تحديات رئيسة هي: العولمة وظاهرة تقدم السكان فى السن والرقمنة، منبها إلى الحاجة لتنسيق المواقف بشأن الضرائب التى يتم فرضها على الخدمات والتجارة العالمية. وأضاف أن الاقتصاد الحر والمنفتح هو أساس لتحقيق النمو والازدهار وتجنب المواجهات بين الدول.

وشدد على أنه حان الوقت لإيصال رسالة بشأن ضرورة إقرار نظام تجارى عالمى بعيد عن التمييز.

 


قمة العشرين

رئيس وزراء اليابان

نظام تجارى عالمى

مجموعة العشرين

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