الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ورياح نشطة

وكالات

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، فى كل من الإمارت السعودية والكويت والبحرين، مصحوبة برياح نشطة.

الطقس اليوم فى السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة. فى حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

الطقس فى الإمارات اليوم



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن تشهد الإمارات خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع السبت والأحد قبل أن تعاود الانخفاض الاثنين والثلاثاء.

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة أن الطقس اليوم سيكون صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س/ ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

الطقس فى البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين ليوم الجمعة سيكون حارا، حيث تصل درجة الحرارة : العظمى 45 درجة مئوية، والصغرى : 30 درجة مئوية.

الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام.

الطقس فى الكويت



قال مراقب التنبؤات الجوية فى إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدنى، عبد العزيز القراوى إن الطقس اليوم، الجمعة، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا فى الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و51 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس المتوقع ليل الجمعة حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا فى الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع القراوى أن يكون الطقس نهار يوم السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا فى الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس سيكون ليل السبت حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومتر فى الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.