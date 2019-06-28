سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 09:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب لبوتين: لا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:56 ص
ترامب لبوتين: لا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية ترامب وبوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

 

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب "نعم، بالطبع سأفعل ذلك".

 

ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي. وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.

 

وكان ترامب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو تموز الماضي.


ترامب

بوتين

أمريكا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين خلال لقاء ترامب: لدينا ما نتحدث به وتم تحديد جميع المواضيع

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:29 ص

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:13 ص

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة فى "موقف رهيب" والرئيس الأمريكى يعلق

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:18 ص

ميركل: التجارة وإيران على جدول الأعمال فى القمة مع ترامب

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:12 ص

دونالد ترامب: سأناقش مع رئيس وزراء اليابان قضايا تجارية على هامش قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:25 ص

ترامب: لا يوجد اندفاع فى حل التوترات بين أمريكا وإيران

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:20 ص

زعيم الديمقراطيين يدعو ترامب لتحذير بوتين من التدخل فى الانتخابات الأمريكية

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة