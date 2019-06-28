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اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمالى الصين

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:14 ص
اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمالى الصين مقبرة فى الصين
أ ش أ

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أعلنت سلطات مقاطعة شانشى شمالى الصين اكتشاف مقبرة من الطوب والحجر يعود تاريخها إلى أكثر من 800 سنة فى محافظة يوانتشيوى بالمقاطعة.

 

وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم الجمعة أن الباحثين يعتقدون أن المقبرة تم بناؤها خلال عهد أسرتى سونغ وجين الإمبراطوريتين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف بعض المواد المدفونة فى المقبرة، بما فيها أباريق وسلطانيات خزفية، وذلك على عمق حوالى ثلاثة أمتار تحت الأرض.

 

وأضافت أن المقبرة محفوظة بشكل جيد دون وجود علامات للفيضان أو الانهيار أو السرقة، وأنها مقبرة مشتركة لزوجين بنيت قبل حوالى 800 سنة.مشيرة إلى أن الاكتشاف ذو قيمة كبيرة لدراسة عادات الدفن ونمط الحياة والهندسة المعمارية والملابس والحرفية فى ذلك الوقت.


مقبرة

الصين

اكتشاف مقبرة

محافظة يوانتشيوى

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