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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست.. قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم.. وقيس سعيد رئيسا لتونس رسميا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست.. قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم.. وقيس سعيد رئيسا لتونس رسميا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
إعداد شيماء بهجت

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لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

بلجيكا: فرار بلجيكيين من تنظيم داعش فى شمال سوريا بعد هجوم تركيا

قال بول فان تيجشيلت، رئيس الوكالة المعنية بتقييم المخاطر الأمنية في بلجيكا (أو.سي.إيه.دي)، مساء أمس، الأربعاء، إن بلجيكيين اثنين من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابى الأجانب المحتجزين في شمال سوريا، تمكنا من الفرار بعد شن تركيا لهجومها ضد فصيل كردي في هذه المنطقة.

البرلمان البريطانى

الرئيس الفرنسى: يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكرى فى سوريا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكري على شمال سوريا.

ماكرون

مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست

قال مسئول بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن بريطانيا والتكتل أنهيا إعداد اتفاق الانفصال.

بوريس جونسون والاتحاد الأوروبى

3 قتلى وعشرت المصابين فى زلزال بجنوب الفلبين

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر أمس.

مقياس ريختر

تأجيل جلسة المجلس التشريعى لهونج كونج وسط احتجاجات ومضايقات

تأجلت جلسة المجلس التشريعي لهونج كونج، اليوم الخميس، بعد أن قاطع أعضاء البرلمان المؤيدون للديمقراطية، أكثر من مرة زعيمة المدينة، كارى لام، وتم مرافقة عدة أشخاص للخروج من القاعة لليوم الثاني على التوالي.

كارى لام

فرنسا وألمانيا توقعان اتفاقا على قواعد لتصدير السلاح والفضاء

أعلنت فرنسا وألمانيا أنهما وقعتا اتفاقا ملزما يخص قواعد تنظيم صادرات الأسلحة للبرامج المطورة بشكل مشترك بين البلدين.

ماكرون وميركل

الأمم المتحدة تطالب أوكرانيا بإغلاق موقع "صانع السلام"

طالبت الأمم المتحدة، الحكومة الأوكرانية بإغلاق موقع "صانع السلام" الإلكترونى، القائم على نشر بيانات أشخاص، تعتبرهم كييف غير "مريحين" لها.

الرئيس الأوكرانى

النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التونسية.. قيس سعيد رئيسا بنسبة 72.71%

أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، حيث أعلن فوز قيس سعيد بالانتخابات بأغلبية ساحقة نسبتها 72.71 % من إجمالى الأصوات .
قيس سعيد

قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنها لن تسلم مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أى جهة.

قوات سوريا الديمقراطية

صور.. تجدد المظاهرات فى العراق بعد رفع قرار حظر التجوال

 
تجددت المظاهرات فى العراق على مستوى البلاد، بعد رفع قرارا حظر التجول، والتي تحولت إلى أعمال عنف
 
مظاهرات العراق
 

سانا : اسقاط طائرة مسيرة تركية بمحافظة الحسكة شمال سوريا
 
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أنه تم إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي في قرية "مجيبرة زركان" بريف ناحية "تل تمر" بمحافظة "الحسكة" شمال شرقى البلاد.
العدوان التركى على سوريا

إصابة 51 فلسطينيا خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس

 
أصيب 51 فلسطينيا، اليوم الخميس، بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
 
اقتحام مقام النبى يوسف

طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ورطب وغائم بالإمارات والبحرين

 
يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، تكون للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية، ورطبا وغائن جزئيا بالإمارات والبحرين

مقالات صحف الخليج.. عثمان ميرغنى يتساءل: كيف نقرأ رسالة الانتخابات التونسية.. أمل عبد الله الهدابى تسلط الضوء على أهمية ودلالات زيارة بوتين للإمارات.. مفتاح شعيب يتحدث عن امتطاء كيم كونج أون جوادا أبيض

تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الخميس، العديد من القضايا الهامة، أبرزها ما يفعله الجيش التركى بقيادة رئيس أركان القوات البرية الجنرال يشار جولر فى شمال سوريا، خصوصا فى المدن السورية التى يسكن معظمها أكراد، هو محاولة يائسة لإعادة التاريخ الأسود لجرائم "السفر برلك" العثمانية.

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العدوان التركى

بريكست

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