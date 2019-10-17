باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست.. قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم.. وقيس سعيد رئيسا لتونس رسميا

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
بلجيكا: فرار بلجيكيين من تنظيم داعش فى شمال سوريا بعد هجوم تركيا
قال بول فان تيجشيلت، رئيس الوكالة المعنية بتقييم المخاطر الأمنية في بلجيكا (أو.سي.إيه.دي)، مساء أمس، الأربعاء، إن بلجيكيين اثنين من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابى الأجانب المحتجزين في شمال سوريا، تمكنا من الفرار بعد شن تركيا لهجومها ضد فصيل كردي في هذه المنطقة.
البرلمان البريطانى
الرئيس الفرنسى: يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكرى فى سوريا
أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكري على شمال سوريا.
ماكرون
مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست
قال مسئول بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن بريطانيا والتكتل أنهيا إعداد اتفاق الانفصال.
بوريس جونسون والاتحاد الأوروبى
3 قتلى وعشرت المصابين فى زلزال بجنوب الفلبين
قالت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر أمس.
مقياس ريختر
تأجيل جلسة المجلس التشريعى لهونج كونج وسط احتجاجات ومضايقات
كارى لام
فرنسا وألمانيا توقعان اتفاقا على قواعد لتصدير السلاح والفضاء
ماكرون وميركل
الأمم المتحدة تطالب أوكرانيا بإغلاق موقع "صانع السلام"
الرئيس الأوكرانى
النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التونسية.. قيس سعيد رئيسا بنسبة 72.71%
قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم المعتقلين
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنها لن تسلم مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أى جهة.
قوات سوريا الديمقراطية
صور.. تجدد المظاهرات فى العراق بعد رفع قرار حظر التجوال
سانا : اسقاط طائرة مسيرة تركية بمحافظة الحسكة شمال سوريا
إصابة 51 فلسطينيا خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس
مقالات صحف الخليج.. عثمان ميرغنى يتساءل: كيف نقرأ رسالة الانتخابات التونسية.. أمل عبد الله الهدابى تسلط الضوء على أهمية ودلالات زيارة بوتين للإمارات.. مفتاح شعيب يتحدث عن امتطاء كيم كونج أون جوادا أبيض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة