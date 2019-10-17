الرئيسية أخبار عالمية مسئول بالاتحاد الأوروبى: تم الانتهاء من إعداد اتفاق البريكست الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:41 ص بوريس جونسون رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مسئول بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن بريطانيا والتكتل أنهيا إعداد اتفاق الانفصال. بريكست الاتحاد الاوروبى اتفاق بريكست بوريس جونسون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير بريطانى: سنغادر الاتحاد الأوروبى نهاية أكتوبر إذا لم نتوصل لاتفاق الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:42 ص بريطانيا تجاهد للتوصل إلى اتفاق للانفصال عشية قمة للاتحاد الأوروبى الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:04 م الحكومة البريطانية: المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست تشهد تقدمًا الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:18 ص الجارديان: توقع إعلان اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست اليوم الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:31 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019 بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك المزيد من Trending Plus
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