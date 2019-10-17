اعتقال 36 إرهابيا قبيل حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى لولاية ثانية

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال 36 إرهابيًا مشتبه بهم على مدار الأسبوع الماضى، وذلك قبيل حفل تنصيب رئيس البلاد "جوكو ويدودو" لفترة ولاية ثانية والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية محمد إقبال - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية الرسمية اليوم الخميس "إن الفرقة (88) المعنية بمكافحة الإرهاب، اعتقلت 36 مسلحًا خلال الأسبوع الماضى".

وأضاف إقبال: "أنه تم اعتقال 10 أشخاص من بينهم اثنتين من ضابطات الشرطة يُعتقد أنهما تم تلقينهما أفكار متطرفة".