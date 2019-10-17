سانا : اسقاط طائرة مسيرة تركية بمحافظة الحسكة شمال سوريا

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أنه تم إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي في قرية "مجيبرة زركان" بريف ناحية "تل تمر" بمحافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد.

كانت قوات الحكومة السورية دخلت أمس مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، وذلك لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها.

وبموجب الاتفاق انتشرت القوات السورية الحكومية خلال اليومين الماضيين في مدينة منبج ومحيطها (شمال شرق حلب) وبلدة تل تمر (شمال غرب الحسكة) ومحيط بلدة عين عيسى (شمال الرقة).