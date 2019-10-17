تأجيل جلسة المجلس التشريعى لهونج كونج وسط احتجاجات ومضايقات

رويترز

تأجلت جلسة المجلس التشريعي لهونج كونج، اليوم الخميس، بعد أن قاطع أعضاء البرلمان المؤيدون للديمقراطية، أكثر من مرة زعيمة المدينة، كاري لام، وتم مرافقة عدة أشخاص للخروج من القاعة لليوم الثاني على التوالي.

وكان من المقرر أن تلقي لام المدعومة من الحكومة الصينية كلمة بعد يوم من الإعلان عن إجراءات لمعالجة النقص الحاد في الوحدات السكنية بالمدينة وذلك في خطاباها السياسي السنوي الذي اضطرت أن تلقيه من خلال الفيديو بعد الانتقادات التي وجهت لها في المجلس من مشرعين مؤيدين للديمقراطية.