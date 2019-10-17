مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودى.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى - فى تصريح اليوم - إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اعتقلت يوم أمس الأربعاء، المرابطات المقدسيات هنادى الحلوانى وعايدة الصيداوى ومدلين عيسى عقب الاعتداء عليهن من باب السلسلة، فيما اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، وقررت إبعاد خطيب الأقصى إسماعيل نواهضة مدة 11 يوما.

وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية والتى ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحيطه، وإغلاقا للشوارع والطرقات فى البلدة القديمة، وتكثيفا للتواجد العسكرى فى الطرق المؤدية إلى حائط البراق ومحيطه، إلى جانب رصد ومراقبة حركة المقدسيين.