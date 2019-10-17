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طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ورطب وغائم بالإمارات والبحرين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:22 ص
طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ورطب وغائم بالإمارات والبحرين طقس
وكالات الأنباء

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يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، تكون للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية، ورطبا وغائن جزئيا بالإمارات والبحرين

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليون،الخميس، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الخميس، سيكون رطباً نسبياً، ولكنه حسن مع بعض السحب خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

 

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة صحوا إلى غائم جزئيا رطبا على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب صباحا .

ويكون طقس اليوم ، الخميس ، رطبا خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر بعض السحب غرباً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

الكويت

تشهد دولة الكويت اليوم،الخميس، طقس غائم جزئيا. حيث تصل درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية

 


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