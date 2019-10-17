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"لا تكن أحمقا"..ترامب يوجه رسالة تحذير لـ"أردوغان" بسبب العدون التركى بسوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:28 ص
"لا تكن أحمقا"..ترامب يوجه رسالة تحذير لـ"أردوغان" بسبب العدون التركى بسوريا ترامب وأردوغان
ريم عبد الحميد

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 https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/16/us/politics/trump-letter-turkey.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

 

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نص خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذى دعاه فيه إلى وقف عدوانه على سوريا وألا يكون أحمقا وقاسيا، وحذره من تدمير اقتصاد أنقرة.

وجاء الخطاب الذى أرسله ترامب فى التاسع من أكتوبر على النحو التالى:

دعنا نعمل على اتفاق جيد! أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح آلاف الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركى، وسأفعل. لقد منحتك بالفعل عينة بسيطة فيما يتعلق بالقس برونسون (القس الذى احتجزته تركيا لفترة وفرضت عليها واشنطن عقوبات بسببه قبل أن يتم إطلاق سراحه).

 لقد عملت بجد من أجل حل بعض من مشكلاتك. لا تخذل العالم، يمكنك التوصل إلى اتفاق عظيم. اللوء مظلوم (مظلوم عبدى قائد قوات سوريا الديمقراطية) مستعد للتفاوض معك ومستعد لتقديم تنازلات لم يكن ليقدمها أبدا فى الماضى.  وأرفق سرا نسخة من رسالته إلى، تلقيتها للتو.

التاريخ سينظر إليك بشكل إيجابى لو قمت بهذا بالشكل الصحيح والإنسانى. وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان لو لم تحدث الأمور الجيدة. فلا تكن رجلا متشددا ولا تكن أحمقا!.

سأهاتفك لاحقا.

وكان الرئيس الأمريكى قد أكد أمس الأربعاء، أنه لم يمنح لأردوغان الضوء الخطر لنقل القوات التركية إلى شمال سوريا، وقال إنه كتب خطابا قويا للغاية يحذر الرئيس التركى فى الأيام التى أعقبت إعلانه لقراره سحب القوات الأمريكية من المنطقة.

 

 

 

 


دونالد ترامب

اردوغان

سوريا

الاكراد

العدوان التركى

الحرب فى سوريا

الحرب على سوريا

تركيا

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