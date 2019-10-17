صور.. تجدد المظاهرات فى العراق بعد رفع قرار حظر التجوال

وكالات الأنباء

تجددت المظاهرات فى العراق على مستوى البلاد، بعد رفع قرارا حظر التجول، والتي تحولت إلى أعمال عنف



المتظاهرون يتفرقون بينما تستخدم قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع

وتجمع المتظاهرون المتظاهرون يتجمعون خلال احتجاج بعد رفع حظر التجول ، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد والتي تحولت إلى عنف ، في بغداد



رجال يحملون متظاهرًا مصابًا في احتجاج أثناء حظر التجول

وكانت الحكومة العراقية، فرضت حظرا للتجول في بغداد ابتداء ، بعد مقتل تسعة أشخاص في مظاهرات، تنتقد الأوضاع الاجتماعية وتردي الخدمات.



احتجاجات فى العراق بعد رفع قرار حظر التجوال



المتظاهرون يتجمعون خلال مظاهرات فى بغداد