قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم مسلحى داعش وعائلاتهم المعتقلين

دمشق (أ ش أ)

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنها لن تسلم مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أى جهة.

وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي- فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس" ـ "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أى جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى فى حال سيطرتهم على الأراضى التى تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هى من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت فى وقت سابق بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من العراق وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.