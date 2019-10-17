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صحف لبنانية: الحكومة تقر رسوما على الاتصالات عبر الإنترنت

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:11 ص
صحف لبنانية: الحكومة تقر رسوما على الاتصالات عبر الإنترنت رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)

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كشفت صحف لبنانية عن أن الحكومة أقرت رسوما على خدمات الاتصالات التى تتم عبر التطبيقات التى تستخدم الإنترنت، بقيمة 20 سنتا (0.2 دولار أمريكى) عند بدء أول مكالمة للمشترك عبر الإنترنت يوميا، بما يسمح بزيادة فى الإيرادات للدولة اللبنانية تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا بحسب تقديرات مجلس الوزراء.

وذكرت صحف (الجمهورية – نداء الوطن – الأخبار) فى أعدادها الصادرة اليوم الخميس، أن الرسم سيتم اقتطاعه عند إجراء أول مكالمة تتم من خلال بروتوكول الإنترنت والمكالمات الصوتية واستخدام أى من التطبيقات المتخصصة فى إجراء الاتصالات والمحادثات.

ويعتمد اللبنانيون فى اتصالاتهم اليومية بشكل أساسى على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذى يُستخدم بصورة شبه أساسية فى المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات العادية.

 


لبنان

الحكومه اللبنانيه

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