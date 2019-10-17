الصين تحتج على فرض الولايات المتحدة قيودا على أنشطة دبلوماسييها

بكين /أ ش أ/

أعلنت الصين، اليوم الخميس، معارضتها واحتجاجها على فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على نشاط الدبلوماسيين الصينيين في أمريكا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية الأمريكية قبل الاجتماع بمسؤولين أمريكيين سواء فيدراليين أو محليين.

وقال شوانج إن بلاده تعارض وتحتج على القيود الأمريكية على نشاط الدبلوماسيين الصينيين، سيما وأن (بكين) تسهل دائما عمل وأنشطة الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في الصين.. مضيفا: "نحث الجانب الأمريكى على تصحيح أخطائه، ودعم وتسهيل عمل وأنشطة الدبلوماسيين الصينيين بدلا من تقييدها".