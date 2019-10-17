سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحتج على فرض الولايات المتحدة قيودا على أنشطة دبلوماسييها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:13 ص
الصين تحتج على فرض الولايات المتحدة قيودا على أنشطة دبلوماسييها الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصين، اليوم الخميس، معارضتها واحتجاجها على فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على نشاط الدبلوماسيين الصينيين في أمريكا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية الأمريكية قبل الاجتماع بمسؤولين أمريكيين سواء فيدراليين أو محليين.

وقال شوانج إن بلاده تعارض وتحتج على القيود الأمريكية على نشاط الدبلوماسيين الصينيين، سيما وأن (بكين) تسهل دائما عمل وأنشطة الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في الصين.. مضيفا: "نحث الجانب الأمريكى على تصحيح أخطائه، ودعم وتسهيل عمل وأنشطة الدبلوماسيين الصينيين بدلا من تقييدها".

 


الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة