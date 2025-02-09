أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تنظم احتفالا لإعلان موعد أول أيام شهر رمضان

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

طرق حجز القطارات على خطوط السكة الحديد.. اعرف التفاصيل

دار الافتاء تنظم احتفالا لإعلان موعد أول أيام شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

ميل عقار بوسط البلد ومحافظة القاهرة تخليه من السكان.. اعرف التفاصيل

نقابة أطباء الأسنان: نرفض إلغاء تكليف خريجى 2023 ونتابع عن كثب كل التطورات

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار فى 9 محافظات.. اعرف التفاصيل

اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الاهرامات ويقول أنها الاعظم في تاريخه

إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على أطول أيام الشهر الكريم

عضو بالقومى للأجور: المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم فى تخفيف الأعباء

وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة تحمى من 7 فيروسات تنفسية خطيرة

وظائف للأطباء بالخارج بمرتبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

هشام طلعت مصطفى: "لو ترامب عاوز يعمل استثمارات ييجي عندنا مصر"

وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى