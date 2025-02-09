أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تنظم احتفالا لإعلان موعد أول أيام شهر رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
طرق حجز القطارات على خطوط السكة الحديد.. اعرف التفاصيل
دار الافتاء تنظم احتفالا لإعلان موعد أول أيام شهر رمضان.. اعرف التفاصيل
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025
ميل عقار بوسط البلد ومحافظة القاهرة تخليه من السكان.. اعرف التفاصيل
نقابة أطباء الأسنان: نرفض إلغاء تكليف خريجى 2023 ونتابع عن كثب كل التطورات
الأرصاد الجوية تحذر من أمطار فى 9 محافظات.. اعرف التفاصيل
اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الاهرامات ويقول أنها الاعظم في تاريخه
إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على أطول أيام الشهر الكريم
عضو بالقومى للأجور: المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم فى تخفيف الأعباء
وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة تحمى من 7 فيروسات تنفسية خطيرة
وظائف للأطباء بالخارج بمرتبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
هشام طلعت مصطفى: "لو ترامب عاوز يعمل استثمارات ييجي عندنا مصر"
وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى
وزارة التعليم: توفير نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية على قناة مدرستنا 3
وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم
غداً اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص
وزير العمل يكشف لليوم السابع تفاصيل إعلان مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا
الطقس غدا الأحد.. أجواء شديدة البرودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق
انطلاق منتدى التأمين الصحى الشامل لتحقيق تغطية صحية مستدامة لكل المصريين
نقل ديوان عام محافظة الجيزة لمبنى وزارة الشباب والرياضة القديم بالمهندسين غدا