اليوم السابع
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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

السبت، 08 فبراير 2025 12:55 م
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، وتمت إتاحتها عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.







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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

بوابة الازهر الالكترونية

بوابه الازهر

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابه الازهر الالكترونيه

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