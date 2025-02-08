ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، وتمت إتاحتها عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.