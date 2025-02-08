نقابة أطباء الأسنان: نرفض إلغاء تكليف خريجى 2023 ونتابع عن كثب كل التطورات

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر على أنه لا صحة لما تردد حول موافقة النقيب العام لأطباء أسنان مصر في جلسة لجنة التكليف المنعقدة بتاريخ 2022 على إلغاء تكليف دفعة 2023 .

وأضافت فى بيان،: نؤكد على لسان الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان أنه أكد أكثر من مرة خلال الإجتماع على إعتراض نقيب أطباء الأسنان على إلغاء التكليف حالياً وأنه مع تطبيق القرار على الدفعات التي لم تلتحق بكليات طب الأسنان وليس من إلحتقوا بالفعل وأكد أيضاً أن ما تم مناقشته بتلك الجلسة كان قراراً تنفيذياً لقانون خاص بوزارة الصحة .

ونؤكد أيضاً أن إجتماع لجنة التكليف هو إجتماع دوري يحضره ممثل واحد فقط عن النقابة العامة لأطباء الأسنان وهو النقيب العام أو من ينوب عنه .

واستنكرت النقابة تصدير البعض لكلام مخالف للواقع وماتم خلال الاجتماع بغرض تشكيك الدفعة في دعم النقابة العامة لها كما تؤكد النقابة العامة عن أن أي تصريح تحريضي في هذا الشأن يتحمل مسؤليته كاملةً صاحبه .

ونؤكد أيضاً أن إجتماع اليوم هو بداية لعدة اجتماعات طالبت الوزارة بعقدها مع أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن دفعة 2023 .

كما تؤكد النقابة العامة أنها داعمة لأبنائها الأطباء دفعة 2023 في كل خطواتهم للحصول على حقهم القانوني في التكليف ، وتابعت: والنقابة العامة لأطباء الأسنان إذ تُقدر قلق أبنائها وغضبهم بشأن ضبابية المشهد الخاص بتكليفهم وتتابع عن كثب كل التطورات الخاصة بملف تكليفهم وإذ تناشد أيضاً أبنائها بعدم الإنسياق حول الشائعات التي يروجها البعض لأغراض غير معروفة والنتيجة تشكيك الدفعة في مجلس النقابة العامة وسعيه من خلال كل القنوات الشرعية لدعم موقفهم في التكليف .



