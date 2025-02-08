اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة تحمى من 7 فيروسات تنفسية خطيرة

السبت، 08 فبراير 2025 10:19 م
وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة تحمى من 7 فيروسات تنفسية خطيرة الفيروسات التنفسية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 خطوات مهمة تحمى من 7 أنواع من الفيروسات التنفسية التى تنتشر فى فصل الشتاء والتى شملت : - 

1- تجنب السعال فى اليدين أو الهواء الطلق 

2- قم بتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

3- قم بإلقاء المناديل المستخدمة فى سلة المهملات فور استخدامها 

4- أغسل يدك بالماء والصابون معقم يحتوى على الكحول بعد العطس والسعال 

5 - شجع على ارتداء قناع الوجة الطبى أثناء موسم تفشى الأمراض 

 

 أبرز هذه الفيروسات:

1- فيروس الإنفلونزا:- 
• يتغير باستمرار مما يجعل السيطرة عليه صعبة.
• يسبب أعراضًا حادة مثل الحمى والسعال وآلام الجسم.
• يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو مضاعفات قاتلة في بعض الحالات.

2- فيروس كورونا:- 

• المسبب لمرض كوفيد-19 .
• يسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، ضيق التنفس، والالتهاب الرئوي.

3- فيروس الجهاز التنفسي المخلوي :- 

• خطير على الرضع وكبار السن.
• يسبب التهاب القصيبات الهوائية والتهاب الرئة، وقد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي العناية المركزة.

4. فيروس سارس: -

• ظهرلأول مرة في 2002 وانتقل بين عدة دول.
• يسبب التهابات رئوية حادة وقاتلة في بعض الحالات.

5- فيروس ميرس: -

• ظهر في الشرق الأوسط عام 2012.
• ينتقل من الجمال إلى البشر ويسبب أعراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الفشل التنفسي.

6- فيروس الحصبة 

• يعتبر من الفيروسات شديدة العدوى.
• يسبب طفحًا جلديًا مع ارتفاع شديد في الحرارة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب دماغي.

7- فيروس أدينو 
• يسبب التهابات في الجهاز التنفسي والعينين.
• يمكن أن يؤدي إلى التهابات حادة في الرئة، خاصة عند أصحاب المناعة الضعيفة.

طرق الوقاية :
• الحصول على التطعيمات (مثل لقاح الإنفلونزا وكوفيد-19 والحصبة).
• غسل اليدين باستمرار وتجنب الأماكن المزدحمة.
• ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند تفشي الفيروسات.
• تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم الجيد.

 






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الصحة

الفيروسات التنفسية

الانفلونزا



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