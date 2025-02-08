وزير العمل يكشف لليوم السابع تفاصيل إعلان مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا

كتبت آية دعبس

أثار إعلان محمد جبران وزير العمل عن توفير مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا، خلال الأربعة سنوات المقبلة، حالة من الترقب والتساؤلات بين الشباب الباحثين عن فرص في الخارج، بخصوص شروط التقدم لتلك الوظائف التي تنتظر المصريين في ألمانيا، فضلًا عن التخصصات المطلوبة، وموعد الإعلان عن تلك الوظائف.

من ناحيته، قال وزير العمل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل طلبية دولة ألمانيا لاستقدام مليون عامل، فور الانتهاء من توقيع برتوكول التعاون بين الجهات المعنية بالدولتين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على توفير فرص عمل تدريب مهنى حقيقى لتأهيل الشباب للوظائف المطلوب استقدام عمالة مصرية لها بسوق العمل الخارجى.

وأوضح جبران، أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام الاتفاقية وتوقيع البروتوكول، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الاتفاقية على مدار 4 سنوات، مؤكدا أن التقديم على تلك الوظائف سيكون من خلال وزارة العمل المصرية فقط.

وكان قد أعلن محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة استقبلت طلبيات من سوق العمل الأوروبى لاستقدام عمالة مصرية، على رأسها ألمانيا، والتى تضمنت طلبيتها استقدام نحو مليون عامل مصرى خلال الأربعة سنوات المقبلة، وذلك عقب إجراء وزارة العمل مفاوضات مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لـ سوق العمل الألماني.

يذكر أن سوق العمل الألماني، ليس السوق الوحيد الذى يتم الإعلان عن فرص عمل متوفرة به للعمالة المصرية، بل وقعت الوزارة خلال عام 2024 مذكرة تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية لدولة قبرص، وجار حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، بالإضافة إلى اليونان والتي تم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية معها في نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء.

كما شهد عام 2024، أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة المصرية، وفى إيطاليا يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الالكترونية الإيطالية، وغيرهم من الأسواق.