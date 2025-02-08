نقل ديوان عام محافظة الجيزة لمبنى وزارة الشباب والرياضة القديم بالمهندسين غدا

كتبت - مرام محمد

يستعد العاملون بديوان عام محافظة الجيزة، للانتقال إلى المقر الجديد لديوان عام المحافظة، وذلك ابتداءً من الغد الأحد 9 فبراير 2025.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إنه من المقرر نقل ديوان عام المحافظة، الموجود حاليًا بشارع الهرم، إلى المقر الجديد بالمهندسين، وهو المبنى القديم لوزارة الشباب والرياضة، بدءًا من الغد الأحد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإعلان عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، حرصًا على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تتلقى بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الازمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام تباعًا، للتسهيل على المواطنين.