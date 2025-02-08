اليوم السابع
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اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الاهرامات ويقول أنها الاعظم في تاريخه

السبت، 08 فبراير 2025 09:06 م
اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الاهرامات ويقول أنها الاعظم في تاريخه مستر بيست
كتب سيد الخلفاوى

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عرض مستر بيست، جيمي دونالدسون، اليوتيوبر الشهير عالميًا والفاعل الخيري، ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة الأيقونية.


مع أكثر من 230 مليون مشترك، يُعرف مستر بيست بتجاوز حدود الإبداع من خلال تحدياته الفريدة، ومغامراته المذهلة، وتوزيعاته الضخمة للجوائز. ويُعد هذا الفيديو واحدًا من أضخم مشاريعه حتى الآن، حيث جمع بين التاريخ والإثارة في تجربة استثنائية سلطت الضوء عالميًا على أحد أهم المعالم الأثرية في مصر وأعظم عجائب العالم.

تحدي الـ 100 ساعة خطف أنظار العالم، حيث خاض مستر بيست وفريقه تجارب قاسية واختبارات ذهنية وبدنية،  وكل ذلك في أهرامات الجيزة.

تشتهر فيديوهات مستر بيست بحجم إنتاجها الضخم، وتتضمن تحديات بملايين الدولارات، ومبادرات خيرية، وتجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر. سواء كان ذلك إعادة بناء مجتمعات بأكملها أو تنفيذ إنجازات قياسية، فإن محتواه يواصل دفع حدود الإبداع مع إحداث تأثير حقيقي في العالم.

وقد منحت لجنة مصر للأفلام تصاريح تصوير خاصة لمشروع مستر بيست لدعم إمكانيات تعزيز السياحة المصرية وترسيخ مكانة أهرامات الجيزة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي العالمي. كما قدمت السلطات الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.


الفيديو الذي تم عرضه حديثًا حقق انتشارًا واسعًا على الإنترنت، حيث وصفه المعجبون بأنه واحد من أفضل إنتاجات مستر بيست على الإطلاق. ويُعتبر تحدي الـ 100 ساعة من أهرامات الجيزة تجربة خالدة تلهم صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم.







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مستر بيست

جيمي دونالدسون

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تحدي الـ 100 ساعة

ضبة أهرامات الجيزة



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