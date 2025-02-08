ميل عقار بوسط البلد ومحافظة القاهرة تخليه من السكان.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن المحافظة اتخذت إجراءات لتأمين المارة بمنطقة وسط البلد، نظرا لوجود عقار مائل بالقرب من ميدان طلعت حرب، منها إنشاء صلبات لواجهة العقار، ووضع علامات لبيان نسب ميل العقار، مع إخلاء العقار من السكان.

وأكدت المصادر أن هناك لجنة هندسية تدرس الحلول الممكنة المقرر اتخاذها تجاه العقار، مع الحفاظ على حياه السكان والمارة، مؤكدة أن العقار يقع ضمن منطقة القاهرة الخديوية المميزة ويجب التأنى في اتخاذ القرارات الخاصة بها دون الإخلال أو المساس بمصلحة المواطنين.

وتضم القاهرة الخديوية أكثر من 500 عقار مميز تعدهم القاهرة من الكنوز المعمارية الفريدة وتعمل على صيانتها بشكل مستمر للحفاظ عليها، وتم تنفيذ مشروع تطوير عدة شوارع بمنطقة وسط البلد شمل ترميم العقارات وتوحيد واجهات المحال فقط وإزالة أى تعديات على العقار أو البروز التى أنشأها أصحاب المحال مع إضافة ألوان مميزة لواجهة المحال تتماشى مع الحقبة الزمنية التى شهدت إنشاء المنطقة حيث يصل عمرها أكثر من 150 عام.

