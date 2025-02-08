غداً اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص

كتبت ـ أسماء أمين

تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، غداً اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

ويستعرض "اليوم السابع" تدرج زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

1- تدرج الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث ارتفع فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه.

2- وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

3- ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.

4- وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024.

5- ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024.