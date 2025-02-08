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وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى

السبت، 08 فبراير 2025 09:45 ص
وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة التى سيتم اتاحتها قريبا فى جميع المواد ستكون بنفس مواصفة امتحان نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن الهدف من وجود نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 هو كسر دائرة الخوف لدى الطلاب من خلال تدريبهم على شكل الأسئلة وكيفية اختيار الإجابة الصحيحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تقديم حلقتين فى كل مادة وكل حلقة نموذج امتحان لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى.. هنا..

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

 







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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