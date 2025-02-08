هشام طلعت مصطفى: "لو ترامب عاوز يعمل استثمارات ييجي عندنا مصر"

كتب أحمد عبد الرحمن – محمد شرقاوى

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الاسثمار فى مصر، هناك إمكانيات كبيرة داخل مصر، متابعا: "عندنا ألفين كيلو شواطئ والإمارات لسة مستثمرة عندنا بمليارات".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "عشان تعمل مشروع زي دا، ما تتفضل في مصر عندنا ألفين كيلو شواطئ، اتفضل، والإمارات جت استثمرت في رأس الحكمة ما يزيد عن 45 كم".

وتابع هشام طلعت مصطفي: "عندنا مشروعات نقوم بها وتطويرها، انت عاوز تعمل استثمارات اتفضل عندنا ريفيرا مصرية مفيش زيها في العالم وتكلفتها عليك أرخص.. هتجيب مين من العالم يشتري منك الوحدات دي؟".