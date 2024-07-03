حصاد الوزارات.. الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

وزارة الصحة: الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى والحياة الكريمة أهم تكليفات الرئيس

وزير البترول: العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات الفترة المقبلة

وزير التموين الجديد يبدأ مهام عمله.. وضبط الأسعار أبرز التحديات

ارتياح كبير لاختيار شريف الشربينى وزيرا للإسكان لكفائته وانجازاته الكبيرة

وزير التعليم العالى يعلن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة

وزير الرى:‫ نواصل تطوير المنظومة ورفع كفاءة استخدام المياه

وزيرة البيئة تتعهد بمواصلة العمل على تطوير القطاع البيئى فى مصر

وزير الأوقاف: الاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح والاهتمام بقضايا المجتمع

وزير العمل الجديد: سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصناعة بيئة عمل لائقة

وزير الزراعة: نستهدف الاكتفاء الذاتى للمحاصيل.. والفلاح على رأس أولوياتنا

وزير الإسكان: أولويتنا تطوير العشوائيات وإدارة الأصول بمشاركة القطاع الخاص