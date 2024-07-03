وزير الإسكان: أولويتنا تطوير العشوائيات وإدارة الأصول بمشاركة القطاع الخاص

كتب سمير حسنى

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان إحدى أهم الوزارات، حيث أنه لدينا مجموعة من الملفات ذات الأولوية خاصة الإسكان مثل سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات فى المناطق المختلفة.

وتعهد الشربيني في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، ببذل جهد كبير في مشروع حياة كريمة وإدارة الأصول واستثمار المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بحيث تحقق استفادة من هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على استكمال باقى المشروعات فى العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وباقى مدن الجيل الرابع.