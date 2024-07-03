وزير البترول: العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات الفترة المقبلة

كتب سمير حسنى

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، "إن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالى توفيرها للمواطنين والشركات العاملة بمصر، ستكون من الأولويات التي يتم العمل عليها بالوزارة".

وأكد وزير البترول، فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أنه سيتم العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات، إلى جانب ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية اكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة في التعامل مع الشركاء الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز والتركيز على العنصر البشري وتنميته في القطاع، إضافة إلى الاهتمام بالثروة المعدنية المهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر وضخ صناعة جديدة.



ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بمشروعات البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة لتلك الصناعة لتقليل الاحتياجات من العملة الصعبة، والعمل على فتح أسواق للأمونيا والتصدير لأوروبا، وتقليل الانبعاثات الكربونية للقطاع.