اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير البترول: العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات الفترة المقبلة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:54 م
وزير البترول: العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات الفترة المقبلة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، "إن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالى توفيرها للمواطنين والشركات العاملة بمصر، ستكون من الأولويات التي يتم العمل عليها بالوزارة".

 

وأكد وزير البترول، فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أنه سيتم العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات، إلى جانب ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية اكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء الجمهورية.

 


وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة في التعامل مع الشركاء الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز والتركيز على العنصر البشري وتنميته في القطاع، إضافة إلى الاهتمام بالثروة المعدنية المهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر وضخ صناعة جديدة.

 


ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بمشروعات البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة لتلك الصناعة لتقليل الاحتياجات من العملة الصعبة، والعمل على فتح أسواق للأمونيا والتصدير لأوروبا، وتقليل الانبعاثات الكربونية للقطاع.







وزير البترول والثروة المعدنية

موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

موعد حلف اليمين للوزراء الجدد

حلف اليمين للوزارة الجديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة

حلف اليمين أمام الرئيس

التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة