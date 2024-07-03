اليوم السابع
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وزير الزراعة: نستهدف الاكتفاء الذاتى للمحاصيل.. والفلاح على رأس أولوياتنا

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:22 م
وزير الزراعة: نستهدف الاكتفاء الذاتى للمحاصيل.. والفلاح على رأس أولوياتنا وزير الزراعة
كتب سمير حسنى

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شدد علاء فاروق وزير الزراعة، على اهمية توفير الغذاء للشعب المصرى، مشيرا إلى الأزمات التى يمر بها العالم مثل حرب أوكرانيا والأزمات الاقتصادية التى تجعل مصر تعتمد على نفسها، ومؤكدا فى الوقت ذاته استهداف الوزارة الاكتفاء الذاتى فى جميع المحاصيل الزراعية.

أضاف فاروق فى تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات، عبر زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالى نستطيع توفير عملة صعبة للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية.

أكد وزير الزراعة، أن مصر تمتلك كل مقومات التى تجعلها من أقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط والوطن العربى، مشيرا إلى تكليفات رئاسية بالاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والارشاد الزراعى وكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط، وأهالينا فى الريف المصرى، مضيفا:" الفلاح على رأس أولويات الوزارة".

 

 







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علاء فاروق وزير الزراعة




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