وزير العمل الجديد: سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصناعة بيئة عمل لائقة

(أ ش أ)

شدد وزير العمل الجديد محمد جبران على حرص الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار فى مواقع الإنتاج، وتعزيز العلاقات بين طرفى الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)؛ لدفع عجلة التنمية للأمام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستكمل مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال العمل على مدار السنوات الماضية.

وتوجّه جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الثقة، وذلك عقب تكليفه بحقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.. متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمُضي قدمًا نحو التنمية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وأضاف محمد جبران أن الوزارة ستعمل على صناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وفي الوقت نفسه تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل.

ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة ستطور برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.