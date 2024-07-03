ارتياح كبير لاختيار شريف الشربينى وزيرا للإسكان لكفائته وانجازاته الكبيرة

كتب أحمد حسن

أدى المهندس شريف الشربينى، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن الحكومة الجديدة، وهو اختيار لاقى قبولاً وارتياحا كبيراً، خاصة فى ظل ما حققه المهندس شريف من إنجازات خلال الفترة السابقة.



ووصف شريف الشربينى، بأنه الشاب الأكفأ في أجهزة المدن الجديدة، والأنشط، وصاحب المبادرات القوية لتفادى الأزمات، كما حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة التي قضاها رئيسا لنحو ثلاث أجهزة مدن جديدة، أخرها جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وهناك حالة كبيرة من التفاؤل بوجود المهندس شريف الشربينى، على رأس وزارة الإسكان، ، فى ظل وجود تحديات كثيرة فى وزارة الإسكان، منها استكمال المشروعات الكبرى، ومتابعة تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، والقضاء على المناطق العشوائية وتطويرها بالكامل، فضلا عن ملف حياه كريمة.



وتولى المهندس شريف الشربيني في الفترة من 2021/3/2 وحتى 2/7/2024، رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشرف على تنفيذ المشروعات التالية: الحي السكني الثالث بمساحة 1000 فدان، بإجمالي 24 ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وتم التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت التنفيذ مثل جائحة كورونا، وتم العمل على إيجاد حلول بديلة للخامات المستوردة من خلال منتجات محلية الصنع، وكذا مشروع الحي السكني الخامس بمساحة 880 فداناً، بإجمالي 22 ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وأعمال شبكات المياه والصرف والري والكهرباء للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، وتم التغلب على صعوبات التربة، ومشروع مأخذ المياه العكرة والروافع ومحطة التنقية، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ومتابعة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومتابعة مشروع منطقة الأعمال المركزية، والذى يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع ٤٠٠ متر، ومشروعات تنسيق الموقع العام لبعض المحاور والطرق، بجانب توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات مثل طرق الحي الحكومي، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لإنهاء جميع المشروعات المختلفة، وتوقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مصاعد وتوريد وتركيب الأعمدة الذكية والمصاعد ببعض المشروعات.